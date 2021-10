Er is brand uitgebroken in de studio van The Masked Singer in Aalsmeer. Dat bevestigt een woordvoerder van het RTL-programma aan het ANP na berichtgeving van RTL Boulevard. Het team van The Masked Singer was aan het repeteren toen er brand uitbrak in het pand.

Er waren 150 mensen in het pand, die allemaal het complex veilig hebben kunnen verlaten, meldt de brandweer op Twitter. Twee mensen zijn in de ambulance nagekeken. Alle kandidaten en crew van The Masked Singer maken het goed, aldus de woordvoerder.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er is nog veel rook in het pand. Een woordvoerder laat weten dat de crew ervan uitgaat dat de repetities dinsdag weer worden voortgezet.

De repetities en opnames zijn voor het derde seizoen van de televisiehit, dat vanaf 15 oktober te zien is op RTL 4. Het vorige seizoen van The Masked Singer viel goed in de smaak. Naar de finale keken zo'n vier miljoen mensen en het programma is genomineerd voor een Gouden Televizier-Ring.