Voor de tweede editie van het Net5-programma For One Night Only gaan dit keer ook vrouwelijke BN'ers uit de kleren. Tjitske Reidinga is de eerste vrouw die Talpa maandag aankondigt.

"Ik ben 49 en ik ga strippen voor borstkanker", zegt de actrice in de promo van het programma, waarmee voor KWF Kankerbestrijding aandacht wordt gevraagd voor de vroege opsporing van kanker.

Reidinga voegt zich bij bekende mannen als Simon Keizer, Roué Verveer en Giel Beelen. Welke vrouwen er nog meer uit de kleren gaan, wordt later bekendgemaakt. Het programma is op 11 november te zien op Net5.

De eerste editie van For One Night Only was in 2019 te zien. Daar deden alleen mannelijke BN'ers, onder wie Thijs Römer, Sander Lantinga en Viggo Waas, aan mee.