De finale van het allstar-seizoen van Heel Holland Bakt is zondagavond gewonnen door Gwenn, die ook in 2017 al meedeed aan het bakprogramma van Omroep MAX. De 35-jarige docent stond er deze keer een stuk fanatieker in en deed echt mee voor de winst, vertelt hij in gesprek met NU.nl.

"De vorige keer (Gwenn deed mee aan het vijfde seizoen, waarin Hans won, red.) wilde ik natuurlijk wel winnen, maar ik wist niet of ik kans maakte. Dit keer deed ik echt mee om de winst op mijn naam te kunnen schrijven", aldus de winnende finalist.

"Ze zeggen altijd dat meedoen belangrijker is dan winnen, maar mijn motto was: falen is geen optie. Ik wilde iedereen laten zien dat ik ging winnen."

Finalisten Gwenn, Cas en Jacques moesten als finalestuk een pronkstuk maken met soesjes en nougatine. Gwenn ontwierp een gitaar, die hem uiteindelijk de winst opleverde.

"Van tevoren krijgen we de opdrachten al toegestuurd en bij deze zag ik gelijk een gitaar voor me. Door de gewenste afmetingen kon ik hem levensecht maken. Ik speel zelf al twintig jaar gitaar en het is heel belangrijk voor me, dus dit was ook een symbolische opdracht. Ik ben er heel trots op, vooral dat hij overeind bleef staan."

Werk van medefinalist viel in duigen

Het werk van medefinalist Jacques, die een draaiende molen probeerde te maken, viel in duigen. "Ik zag het gebeuren en kon zelf ook wel huilen. Je leeft echt mee als iets mislukt, want we zijn inmiddels vrienden geworden en je wil dat iedereen slaagt. Ondanks dat we elkaars concurrenten zijn, hangt er een leuke sfeer in de tent. De crew kende ik al en de meeste andere kandidaten had ik ook wel eens ontmoet. Dus het voelde echt als thuiskomen en de sfeer was nog leuker en amicaler dan de vorige keer."

Het bakken ging Gwenn dit keer ook een stuk makkelijker af. "Het scheelt dat je het reilen en zeilen in de tent al kent en weet waar je op moet letten. Dat maakt het wel minder stressvol. Ik wist me meer in te houden, want mijn valkuil is dat ik vaak te veel wil. Vorige keer ging ik echt aan de slag als een kip zonder kop, maar daarna heb ik een stuk meer kennis, ervaring en vaardigheden opgedaan."

Gwenn met zijn finalebaksel: de gitaar. Gwenn met zijn finalebaksel: de gitaar. Foto: Roland J Reinders

'Zou er niet mijn werk van willen maken'

De 35-jarige Heel Holland Bakt-winnaar bakt nu zo'n vijf jaar. De passie voor gebak werd bij hem opgewekt in Frankrijk, waar hij als jong kind opgroeide en later ook woonde.

"Overal zag je banketbakkerijen met de lekkerste en verfijndste gebakjes in de vitrines. Dat wilde ik zelf ook wel proberen te maken, maar ik had een klein keukentje waar ik niks kon. Pas in Nederland - het vierde seizoen van Heel Holland Bakt werd toen uitgezonden - ben ik gaan bakken. Dus toen ik een jaar later zelf in die tent stond, was ik pas een jaar bezig."

Ondanks dat hij het liefst zoveel mogelijk bakt, ziet Gwenn geen fulltime carrière in de patisserie voor zich. "Sinds kort ben ik meester op de basisschool en daar word ik hartstikke gelukkig van. Dat zou ik niet willen inruilen voor een fulltime baan als banketbakker. Maar alles wat ik erbij kan doen, graag. Misschien schrijf ik nog een boek of bak ik eens voor televisie."