Ruim 1,7 miljoen mensen stemden zondagavond af op de finale van Heel Holland Bakt Nog een keer. Dat is nog niet de helft van het aantal kijkers dat het slot van het vorige seizoen van het Omroep MAX-programma heeft gezien. Destijds ging het om 3,77 miljoen kijkers.

In de finale was te zien dat de baksels van Gwenn beter werden beoordeeld dan die van Cas en Jacques en dat hij er dus met de winst vandoor ging. Aan deze speciale editie van Heel Holland Bakt deden bakkers mee die al eerder kandidaat waren.

De eerste aflevering van Je zou het moeten weten, de door Harm Edens gepresenteerde quiz over zeventig jaar televisiegeschiedenis, wist ook een plek in de lijst met best bekeken programma's te bemachtigen. Het nieuwe programma op NPO1 werd door ruim 1,1 miljoen mensen bekeken.