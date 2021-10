Het dochtertje van Pauline Wingelaar, bekend van de realityseries Echte Gooische Meisjes en Echte Gooische Moeders, is overleden. Haar baby kwam donderdag al na bijna 22 weken zwangerschap ter wereld en haalde het niet.

"Tot ons grote verdriet ben ik donderdag 30 september veel te vroeg bevallen van ons dochtertje Belle Bisschop van Tuinen, die vanwege haar vroeggeboorte (bijna 22 weken) is overleden", schrijft Wingelaar op Instagram.

De realityster vertelde dat na precies twintig weken haar vliezen braken. "'Madeliefje' (zo noemde ik haar in mijn buik) en ik hebben samen zo hard tegen de natuur gevochten, want zolang ons meisje niet opgaf, deden wij het ook niet."

"Dit is het lastigste bericht dat ik ooit met jullie heb moeten delen en waar ik als een berg tegenop zag, want nu is het afscheid zo definitief. Jullie begrijpen dat we even wat tijd nodig hebben om dit verlies en verdriet met elkaar een plekje te geven."

Wingelaar en haar man Harmen Bisschop van Tuinen zijn al ouders van twee zonen. In 2015 kwam Reinier ter wereld en in 2017 beviel de realityster van Diederik.