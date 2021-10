NPO 3FM zet zich dit jaar tijdens Serious Request in tegen klimaatverandering. Vanaf een nog onbekende locatie in Amersfoort wordt radio gemaakt en geld ingezameld om regenwouden in Zuid-Amerika te beschermen en herstellen.

Van 18 tot en met 24 december zullen diverse radio-dj's zich inzetten om aandacht te vragen voor klimaatverandering en op die manier geld in te zamelen. Ook kunnen mensen een plaat aanvragen, een donatie doen of zelf een actie opzetten.

NPO 3FM zette zich jarenlang in voor het Rode Kruis en heeft dit jaar de overstap gemaakt naar het Wereld Natuur Fonds (WWF). Diverse radio-dj's hebben zich jaarlijks laten opsluiten in het Glazen Huis om van daaruit live radio te maken. De laatste jaren werden er diverse andere acties opgetuigd.

In de afgelopen jaren werd aanzienlijk minder geld opgehaald dan tijdens de populairste edities van Serious Request. In de hoogtijdagen werd rond de 12 miljoen euro opgehaald. In 2019 en 2020 ging het om zo'n 1,5 miljoen euro.