Op1 heeft volgens Stichting KijkOnderzoek vrijdagavond 286.000 kijkers getrokken. Niet eerder keken er zo weinig mensen naar de talkshow die vrijdag geheel in het teken stond van de Gouden Kalveren.

Het is de tweede keer dat Op1, de dagelijkse talkshow van NPO1, geen plek weet te bemachtigen op de lijst met de 25 best bekeken programma's. De eerste keer dat dat gebeurde, was op woensdag 15 september.

Op1-presentatoren Nadia Moussaid en Erik Dijkstra ontvingen vrijdagavond in hun live-uitzending kopstukken uit de Nederlandse filmwereld, die kwamen praten over de die avond uitgereikte filmprijzen. Te gast waren onder anderen René Mioch en Martin Koolhoven.

Het jubileumweekend waarin de publieke omroep terugkijkt op zeventig jaar televisie is goed van start gegaan. Het NOS-programma 70 jaar breaking news, dat werd uitgezonden op NPO2, belandde met 1.033.000 miljoen kijkers op de vierde plaats op de lijst met de 25 best bekeken programma's.

De dagtop 5 van vrijdag 1 oktober 1. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 1.882.000 kijkers

2. RTL Nieuws van 19.30 uur (RTL 4) - 1.204.000 kijkers

3. NOS Journaal van 18.00 uur (NPO1) - 1.102.000 kijkers

4. 70 jaar breaking news (NPO2) - 1.033.000 kijkers

5. EenVandaag (NPO1) - 971.000 kijkers