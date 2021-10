Arjen Lubach heeft zo'n drieduizend aanmeldingen gekregen na zijn oproep voor schrijftalent voor zijn nieuwe programma. De presentator en cabaretier bedankt iedereen "voor alle moeite" en was "overweldigd door alle schrijfsels van zo veel aspiranten", schrijft hij op Twitter.

Van alle aanmelders mochten er twaalfhonderd een vervolgopdracht maken. Die zijn vervolgens anoniem beoordeeld door het team van Lubach. "Wij hebben alleen de inzending gelezen en beoordeeld, zonder te zien wie de afzender was", legt hij uit. Er zijn vijftien mensen overgebleven, met wie hij begin deze week "contact heeft opgenomen".

Het nieuwe programma van Lubach gaat De Avondshow - met Arjen Lubach heten, onthulde de presentator eerder al. Het programma is vanaf 2022 van maandag tot en met donderdag te zien op NPO1.

De populaire televisiemaker nam in maart na dertien seizoenen afscheid van zijn populaire wekelijkse VPRO-programma Zondag met Lubach. De satirische show, die in 2017 de Gouden Televizier-Ring won, wist door de jaren heen steeds meer kijkers te trekken. Zondag met Lubach begon in 2014 met zo'n 400.000 kijkers en zwaaide in maart af met ruim 1,8 miljoen kijkers.