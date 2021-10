Ruim een miljoen kijkers hebben Feyenoord donderdag zien winnen van Slavia Praag in de groepsfase van de Conference League.

Daarmee is de wedstrijd van Feyenoord, die te zien was op Veronica, volgens Stichting KijkOnderzoek de best bekeken voetbalwedstrijd van de avond. De formatie van coach Arne Slot won in De Kuip met 2-1 van de Tsjechische club.

De Europa League-wedstrijd tussen Sturm Graz en PSV, die ook op Veronica te zien was, trok minder kijkers. Bijna 690.000 kijkers zagen de Brabanders winnen van de Oostenrijkse club (4-1).