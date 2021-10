Shula Rijxman neemt binnenkort afscheid als voorzitter van de NPO en blikt in het AD terug op haar besluiten. De Wet Normering Topinkomens (WNT) waardoor er geen grootverdieners meer mogen zijn bij de publieke omroep, leverde haar veel kritiek op, en er zijn presentatoren om vertrokken, maar spijt heeft ze niet.

Rijxman zegt dat bij de invoering in 2017 veel mensen dachten: moet dat nou? "Het bracht een risico met zich mee, want we hebben bijvoorbeeld geen Eva (Jinek) meer, maar we hebben wel Matthijs (van Nieuwkerk) en wel Jeroen (Pauw) en veel andere goede namen kunnen behouden. Tot nu toe blijven we het gewoon goed doen en we zijn zelfs al jaren marktleider."

Er zijn nog drie presentatoren over die bij de NPO meer verdienen dan afgesproken, maar Rijxman zei eerder in gesprek met NRC dat het daarbij gaat om nog lopende contracten. Enkele presentatoren hebben een constructie bedacht waardoor ze via productiemaatschappijen van programma's toch meer verdienen, maar daar wordt in het gesprek met AD niet over gesproken.

Rijxman is vijf jaar lang bestuursvoorzitter geweest en heeft in die tijd de NPO marktleider zien worden. Ze hoopt dat ze iets heeft kunnen toevoegen aan de bewustwording rondom diversiteit, discriminatie en racisme en de gevaren van nepnieuws.

"Ik heb het initiatief genomen voor een database voor meer diversiteit op tv, als handige hulp voor de redacties van talkshows. Die nodigden te weinig vrouwen uit. Vrouwen moesten beter vindbaar en zichtbaar zijn. Het gaat de goede kant op, al zijn we er natuurlijk nog lang niet. Ook andere groepen moeten veel vaker te zien en te horen zijn; het moet diverser."