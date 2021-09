De VPRO vindt dat zijn documentaire over D66-leider Sigrid Kaag te kort voor de landelijke verkiezingen is uitgezonden. De omroep concludeert dat op basis van een eigen onderzoek, meldt NRC donderdag.

De documentaire Sigrid Kaag: van Beiroet tot Binnenhof werd op 3 januari uitgezonden, terwijl de verkiezingen tien weken later plaatsvonden.

De omroep vond die tien weken in eerste instantie genoeg, maar komt daar nu op terug.

"We hebben toen de afweging gemaakt dat de uitzending nog ver genoeg voor de verkiezingen was. Achteraf kun je stellen dat dat een verkeerde inschatting is geweest", zegt hoofdredacteur Stan van Engelen in gesprek met de krant.

De makers waren weliswaar gestopt met draaien voordat Kaag lijsttrekker werd, maar de documentaire was te zien toen zij al bovenaan de kandidatenlijst stond. "Noem het naïef, maar dat verband hebben wij te laat gelegd."

Directeur Lennart van der Meulen benadrukt dat de politiek verhard is. "Eigenlijk moeten we allemaal zeggen: drie of vier maanden voor de verkiezingen doe je alleen nog maar verslag van verkiezingen."

Geen beïnvloeding door ministerie

De omroep laat donderdag weten dat journalisten Carel Kuyl en Hugo Arlman onafhankelijk hebben vastgesteld dat de journalistieke codes van de VPRO moeten worden aangescherpt.

Shuchen Tan heeft Kaag drie jaar lang gevolgd. In Sigrid Kaag: van Beiroet tot Binnenhof is te zien dat de D66-leider de switch maakt van diplomaat in Libanon naar minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in Nederland.

Al voor de verschijning van de documentaire stelde de PVV er Kamervragen over. Die partij noemde de film een "uren durende reclamespot". Demissionair minister Arie Slob (Media) haalde toen verhaal bij de VPRO, die stelde dat D66 zich inhoudelijk niet heeft bemoeid met de documentaire. Slob gaf dit door in antwoord op de Kamervragen.

GeenStijl deed vervolgens een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en kon de communicatie tussen D66 en de documentairemakers inzien. In de berichten is te lezen dat er een grote lijst met verbeterpunten vanuit de partij was opgesteld. Hierdoor lijkt de invloed van D66 groter dan minister Slob in eerste instantie had laten weten.

Onderzoekers Kuyl en Arlman concluderen dat er geen beïnvloeding is geweest door het ministerie of de partij waarbij journalistieke grondregels zijn geschonden.

Het interne onderzoek van de VPRO wordt niet openbaar gemaakt.