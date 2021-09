De acteurs Hamza Othman en Stephanie van Eer stoppen met de soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden. Dat maakten de twee woensdag bekend in RTL Boulevard.

Othman, die de rol van Ilyas vertolkt, en Van Eer, die Jojo speelt, sluiten de soap af met een open einde, vertelden ze.

In Goede Tijden, Slechte Tijden vertrekken de twee naar Marokko, maar het zou kunnen zijn dat een van de twee of beiden weer terugkeren naar het soapdorp Meerdijk.

"Na de laatste scène hebben we echt staan janken", vertelde Van Eer, die eerder dit jaar de single In Jouw Hart uitbracht. Othman was de afgelopen tijd ook te zien in de serie H3L, dat wordt uitgezonden op Videoland.