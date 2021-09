De toestand van de figurant die dinsdag ernstig gewond raakte bij de opnames van het YouTube-programma Het Jachtseizoen van StukTV, is momenteel stabiel. Dat laten StukTV en het management van dj Martin Garrix woensdag in een verklaring weten. Beide partijen melden "enorm te zijn geschrokken van het ongeval".

"Hierbij is een persoon die eerder meespeelde om het team van StukTV tijdens het spel te misleiden, buiten de opnames om, van een loopbrug gevallen. De hulpdiensten zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen, waarna het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis", melden StukTV en het management van Garrix.

"Nadat de ernst van de situatie duidelijk was geworden, is het afsluitende optreden gestaakt en zijn de opnames gestopt. De familie heeft ons laten weten dat de toestand van hun zoon momenteel stabiel is. Alle betrokkenen hopen op een spoedig herstel."

De opnames, waarbij Garrix te gast was, vonden plaats in Den Helder. Op foto's is te zien hoe een traumahelikopter het slachtoffer meenam.

In het programma, dat jarenlang online werd uitgezonden, jagen presentatoren Giel de Winter, Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriëns op "voortvluchtige" BN'ers. De serie wordt dit jaar voor het eerst op SBS6 uitgezonden.

De opnames in Den Helder waren exclusief voor uitzendingen die voor het YouTube-kanaal van StukTV werden gemaakt.