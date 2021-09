Ernst-Jan Pfauth neemt na negen jaar afscheid van het journalistieke platform De Correspondent. Hij was de laatste jaren werkzaam als directeur, maar wil onder andere meer tijd voor zijn gezin.

Pfauth richtte De Correspondent samen met Rob Wijnberg, Harald Dunnink en Sebastian Kersten in maart 2013 op.

Volgens Pfauth heeft hij met het platform bereikt wat hij wilde en moet zijn opvolger helpen om het bedrijf volwassen te maken.

"We kennen een aantal terugkerende problemen, zoals een te hoge werkdruk, onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en onbedoeld veel informele besluitvorming en politiek. Die horen bij vrijwel elk jong bedrijf. En dat betekent gelukkig dat er ook veel mensen zijn die weten hoe je ze kunt oplossen. "

'Het is eng'

Hoewel hij achter zijn vertrek staat, vindt Pfauth zijn beslissing niet eenvoudig.

"Het is eng om de verantwoordelijkheid aan een ander over te dragen. Maar ik doe het toch, omdat ik ervan overtuigd ben dat het zowel voor de organisatie als voor mezelf beter is", zegt hij op de website van De Correspondent.

"Het idee dat De Correspondent een passende directeur kan krijgen en dat ik zelf weer lekker kan experimenteren met kleinere projecten en mijn kinderen uit school kan halen, geven me heel veel energie."

Pfauth hoopt uiterlijk op 1 maart 2022 zijn vervanger ingewerkt te hebben en te vertrekken. Hij wil zich daarna gaan richten op schrijven en interviewen.