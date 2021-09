1,49 miljoen mensen hebben dinsdagavond gezien hoe Ajax met 2-0 van de Turkse club Besiktas won in de Johan Cruijff ArenA. De Champions League-wedstrijd was via RTL 7 te bekijken.

De registratie van de wedstrijd is het best bekeken programma van de dinsdagavond en ook de nabeschouwing (901.000 kijkers) werd goed bekeken.

Door de ruime overwinning gaat Ajax met zes punten uit twee wedstrijden en een doelsaldo van +6 aan kop in groep C.

De wedstrijd stond tegenover talkshows als Khalid & Sophie (NPO1, 318.000 kijkers) en HLF8 (SBS6, 145.000 kijkers) geprogrammeerd. Die uitzendingen zijn buiten de dagtop 25 gevallen. RTL Boulevard begon om 18.30 uur en had geen last van de wedstrijd: 710.000 mensen keken daarnaar.