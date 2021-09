Een figurant is dinsdag ernstig gewond geraakt bij de opnames van het YouTube-programma Het Jachtseizoen van StukTV. Dat laat SBS, die ook uitzendingen van StukTV uitzendt, dinsdag weten na berichtgeving van De Telegraaf.

De opnames, waarbij dj Martin Garrix als gast aanwezig was, vonden plaats in Den Helder. Volgens De Telegraaf zou de figurant buiten de opnames om van een brug zijn gevallen. Het is niet duidelijk hoe het met het slachtoffer gaat of wat er exact is gebeurd, op foto's is te zien dat een traumahelikopter het slachtoffer heeft meegenomen.

In het programma, dat jarenlang online werd uitgezonden, jagen presentatoren Giel de Winter, Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriëns op "voortvluchtige" BN'ers. De serie wordt dit jaar voor het eerst op SBS uitgezonden.

De opnames in Den Helder waren voor uitzendingen die exclusief voor het YouTube-kanaal van StukTV werden gemaakt. De opnames voor Het Jachtseizoen voor SBS zijn inmiddels al afgerond, aldus de woordvoerder.