Journalisten Olaf Koens en Pepijn Nagtzaam zijn maandag opgepakt in de Turkse stad Edirne, waar zij aan een reportage werkten. De autoriteiten grepen in, omdat ze dit deden in een gebied waar dat niet is toegestaan, meldt RTL Nieuws.

Koens en Nagtzaam zouden goed zijn behandeld en zijn aan het eind van de avond vrijgelaten.

RTL Nieuws laat aan NU.nl weten dat het duo werkte aan een verhaal over vluchtelingen die vanuit Griekenland worden teruggestuurd naar Turkije. RTL bekijkt nog of de reportage alsnog afgerond en uitgezonden kan worden.

Koens is werkzaam als correspondent Midden-Oosten en Nagtzaam is producer en cameraman.

Edirne ligt in het noordwesten van Turkije, vlak bij de grens met Bulgarije.