Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum gaat teruggevonden materiaal van de VARA-serie Ja zuster, nee zuster de komende week online zetten. Op die manier kunnen de liedjes, die onlangs in het archief van de VRT zijn gevonden, door iedereen worden bekeken.

In Filmtheater Hilversum wordt het materiaal op 2 oktober eenmalig op groot doek vertoond.

Ander materiaal dat tijdens het evenement wordt vertoond, zijn de enige bewaard gebleven integrale uitzending van De Stratemakeropzeeshow (1972) en De wondere avonturen van Herman van Veen (1979). Ook deze programma's werden verloren gewaand en zijn recent teruggevonden.

Het VRT-materiaal van Ja zuster, nee zuster bevat onder meer clips van de nummers Bello niet zo trekken, Stroei-voei en De kat van Ome Willem, gezongen door Wim Sonneveld. De VARA zond de serie van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink over de perikelen in Rusthuis Klivia in de jaren zestig uit. Miljoenen mensen zaten aan de beeldbuis gekluisterd.

Beeld en Geluid kreeg de beelden van de VRT. De Belgische omroep beschikte over kopieën, die werden gemaakt voor een eigen programma.

Afleveringen van de serie, met acteurs als Hetty Blok en Leen Jongewaard en liedjes als M'n opa en In een rijtuigie, werden toentertijd opgeslagen op grote Ampex-filmspoelen. Om opslagkosten te besparen zijn de banden in de jaren zeventig gewist. De geluidsopnames en de buitenopnames zijn wel bewaard gebleven.