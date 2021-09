De documentaire Retour Kalifaat - de erfenis van een slagveld is maandagavond bekeken door 377.000 mensen. Sinan Can bezocht voor zijn documentaire Noord-Syrië, om daar met drie gedetineerde leden van Islamitische Staat (IS) te spreken.

Can wilde van de mannen weten waarom ze lid waren geworden van de terreurgroep en hoe ze nu aankijken tegen de ideologie van IS. De documentaire werd om 20.25 uur op NPO2 uitgezonden.

Retour Kalifaat had op dat tijdstip stevige concurrentie: RTL 4 zond Kopen Zonder Kijken uit, waar 1,15 miljoen mensen naar keken. NPO1 wist om 20.30 uur 1,04 miljoen mensen naar Radar te trekken en bij SBS6 was op hetzelfde tijdstip Chateau Meiland te zien; daar keken ruim een miljoen mensen naar.

De dagtopvijf van maandag 27 september 1. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 1.980.000 kijkers

2. RTL Nieuws van 19.30 uur (RTL 4) - 1.379.000 kijkers

3. NOS Journaal van 18.00 uur (NPO1) - 1.194.000 kijkers

4. Kopen Zonder Kijken (RTL 4) - 1.145.000 kijkers

5. Radar (NPO1) - 1.043.000 kijkers