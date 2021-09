De kijkcijfers van talkshows zitten in een dip. NPO-netmanager Remco van Westerloo zegt in een interview in de Volkskrant dat dit voor een groot deel met het mooie weer te maken heeft.

"Als het binnenkort anderhalve week regent, hebben de talkshows er 200.000 tot 300.000 kijkers bij. Het mooie weer speelt absoluut een rol. Daar wil ik niet alles mee afdoen, maar ik ben ervan overtuigd dat de kijkcijfers dit najaar aantrekken", zegt de 54-jarige Van Westerloo tegen de krant.

Cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO) lijken Van Westerloo gelijk te geven. De programma's op de late avond worden in september door gemiddeld 100.000 kijkers minder bekeken dan in de rest van het jaar.

Toch lijkt de kijker het wel even gehad te hebben met de talkshows, blijkt uit een berekening van de Volkskrant. Naar Khalid & Sophie keken vorige maand 459.00 mensen. Dat is de helft van De Vooravond, dat voorheen op hetzelfde uitzendtijdstip geprogrammeerd stond. Maar ook Op1 zakte - van 821.000 naar 582.000 kijkers in diezelfde periode - en Jinek ging van 753.000 naar 584.000.

De piek die deze programma's aan het begin van de coronacrisis bereikten, lijkt opeens ongelofelijk ver weg. Volgens Van Westerloo heeft juist de pandemie voor een vertekend beeld gezorgd.

"Bij talkshows wisselen pieken en dalen elkaar af, op langere termijn. Voordat het virus uitbrak, was het marktaandeel eigenlijk al aan het zakken. Dat veranderde ineens, door corona. Nu is de luwte weer terug."