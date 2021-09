Simon Keizer is net als twee jaar geleden een van de deelnemers aan For One Night Only, het programma op Net5 dat mede wordt georganiseerd door KWF Kankerbestrijding. De zanger gaat samen met zeven andere bekende Nederlanders uit de kleren om aandacht te vragen voor vroege opsporing van prostaat- en teelbalkanker.

"Ik doe gewoon weer mee", schrijft Keizer op Instagram.

"Al was het alleen maar om weer tientallen dm's binnen te krijgen van kijkers die zich na de docu gingen checken en bij wie het foute boel bleek."

In For One Night Only voeren de bekende Nederlanders een dansact uit die is gebaseerd op The Full Monty, een Britse comedy over een groepje werkloze metaalarbeiders die een stripteaseact doen om geld te verdienen. De tweede editie is op 11 november 2021 te zien op Net5.

Vorige keer deden naast Keizer ook onder anderen Viggo Waas, Jan Versteegh en Peter Faber mee. De andere deelnemers worden op een later moment bekendgemaakt.