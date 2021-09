De Duitse journalist die zich afgelopen juli met modder insmeerde tijdens een reportage in een Duits overstromingsgebied, mag van haar werkgever niet meer voor de camera staan.

Susanna Ohlen werd eind juli door omstanders gefilmd toen ze in Bad Münstereifel haar kleren en gezicht met modder insmeerde, net voordat ze gefilmd zou worden om verslag te doen van de overstromingen.

De journalist riep in haar verslag kijkers op om te komen helpen in de vele crisisgebieden in Duitsland. Critici vonden echter dat Ohlen alleen effectbejag wilde bereiken en dat ze net deed alsof ze ook mee had geholpen met puinruimen.

Volgens Ohlen wilde ze niet in haar schone kleren voor de camera verschijnen, terwijl hulpverleners om haar heen zwaar werk verrichtten.

Ohlens werkgever RTL besloot haar direct naar huis te sturen, omdat haar actie niet strookte met de journalistieke principes van de zender. Deze maandag mag Ohlen terugkeren naar haar werk, maar ze zal volgens RTL nooit meer voor een camera staan. Haar toekomst ligt voorlopig in de planning van reportages.