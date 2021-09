De aftrap van het SBS6-programma K2 zoekt K3 is nog geen kijkcijferhit op de vrijdagavond. De show, waarin wordt gezocht naar een nieuw K3-lid, trok 436.000 kijkers. Daarmee staat de serie volgens Stichting KijkOnderzoek op de negentiende plek op de lijst met de 25 best bekeken programma's.

De 26-jarige Nederlandse Klaasje Meijer maakte eerder dit jaar bekend te vertrekken bij de meidengroep.

In K2 zoekt K3 wordt gezocht naar de persoon die zich in haar plaats bij de Vlaamse Hanne Verbruggen (27) en Marthe de Pillecyn (26) zal voegen. Het zou ook kunnen dat haar nieuwe collega geen vrouw is, want iedereen mocht auditeren. Onder anderen Gordon en Samantha Steenwijk jureren de audities.

De drie best bekeken programma's van vrijdag waren allemaal op NPO1 te zien. Het NOS Journaal was met ruim 1,7 miljoen kijkers het best bekeken, gevolgd door EenVandaag (936.000) en Flikken Rotterdam (917.000).