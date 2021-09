Jandino Asporaat heeft zijn theatertournee geannuleerd vanwege het verplichte coronatoegangsbewijs. De cabaretier wil niet meewerken aan "een tweedeling in de samenleving", schrijft hij op Instagram.

Asporaat zou van 5 november tot en met 22 april met zijn solotour Opgefokt in verschillende theaters optreden. Vanwege de coronamaatregelen mogen alleen mensen met een bewijs van hun vaccinatie, herstel van besmetting of met een negatieve testuitslag de zaal in.

"Ik kan hier niet aan meewerken", laat de komiek weten. "Ik ben gaan praten met mensen die al gevaccineerd zijn en die zeiden: die prik neem ik, maar ik ga niet meewerken aan een tweedeling in de samenleving. Want dat is wat aan er de hand is en dat weet iedereen!"

Eenvoudig vond Asporaat zijn beslissing niet. "De keuze om mijn hele theatertour te annuleren totdat ik weer voor iedereen kan spelen, is geen makkelijke keuze. Zowel emotioneel niet, maar ook financieel niet."

Ondanks zijn beslissing heeft de theatermaker begrip voor collega's die een andere keuze hebben gemaakt. "Ik wil ook dolgraag spelen. Maar iedereen maakt zijn persoonlijke afweging. Je moet niet boos worden op de entertainers, het systeem is het probleem. Het laatste dat we nodig hebben is dat wij met elkaar ruzie gaan maken en vingers gaan wijzen."

In 2020 moest de komiek al zijn tournee met de voorstelling Judeska Airlines afgelasten vanwege de coronacrisis. Hij was vier jaar geleden voor het laatst met een grote soloreeks in het theater te zien.