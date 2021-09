De serie Mocro Mafia (Videoland), de docusoap Een huis vol (KRO-NCRV) en de documentaireserie De kinderen van Ruinerwold (BNNVARA) maken kans op de prestigieuze Gouden Televizier-Ring.

Kijkers konden tot maandagochtend stemmen op hun favoriet. Vorig jaar ging de prijs naar het BNNVARA-programma Over Mijn Lijk.

Nu bekend is welke titels kans maken op de Televizier-Ring, zijn de genomineerden in alle categorieën bekend. Zo zijn Hélène Hendriks, Marieke Elsinga en Nikkie de Jager in de race voor de Televizier-Ster Presentatrice en maken in diezelfde categorie voor presentatoren Fred van Leer, André van Duin en Arjen Lubach kans.

De namen voor de Televizier-Ster in de categorieën Jeugd, Talent, Acteur/Actrice en Online-Videoserie werden eerder deze week al gedeeld.

De winnaars worden op 14 oktober bekendgemaakt tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.