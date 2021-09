De Amerikaanse tv-zender Showtime werkt aan een serie over comédienne en talkshowhost Joan Rivers. Volgens Variety gaat actrice Kathryn Hahn de hoofdrol spelen.

De serie heet The Comeback Girl en volgt de nasleep van de beëindiging van Rivers' talkshow eind jaren tachtig. Dat kwam bijna tegelijkertijd met de zelfmoord van haar man in 1987. In de serie is te zien hoe Rivers zich na deze heftige gebeurtenissen wist te herpakken.

Rivers was een van de eerste succesvolle vrouwelijke comedians. Ze werd in de jaren zestig bekend door optredens in The Tonight Show. Door haar populariteit was ze jarenlang de vaste vervanger van Johnny Carson in die talkshow.

In 1986 kreeg Rivers als eerste vrouw haar eigen praatprogramma op de late avond. Daarna presenteerde ze verschillende andere programma's en voorzag ze jarenlang tijdens prijsuitreikingen de outfits van de sterren van commentaar.

Rivers overleed in 2014 op 81-jarige leeftijd als gevolg van een medische misser tijdens een kleine operatie. De presentatrice raakte daarbij in coma en stierf een week later.