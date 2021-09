Eddy Keur zal ook als Ruud de Wild terugkeert op de radio te horen blijven. De radiomaker valt nu nog in voor De Wild bij NPO Radio 2, maar krijgt vanaf oktober zijn eigen nachtprogramma op de zender.

Keur zal voor PowNed Eddy's Nachtwacht gaan maken. Voor de radio-dj was het direct al duidelijk dat hij bij de zender wilde blijven en hij werd door diverse partijen benadert.

"PowNed was een van de eerste die aanklopte en het klikte meteen. Een jonge enthousiaste club die net als ik ervan houdt om te schuren en brutaal durft te zijn. Ik ben KRO-NCRV dankbaar voor de geweldige kans die ze mij heeft gegeven en kijk uit naar de samenwerking met PowNed", aldus Keur in een reactie.

Elke vrijdag- op zaterdagnacht tussen 0.00 en 2.00 uur maakt Keur een programma over liefde, relaties en seksualiteit. "We gaan mensen bij elkaar brengen die een relatie of onenightstand zoeken, hulp bieden bij relatieproblemen en mensen elkaar de liefde laten verklaren."