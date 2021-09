Angela Schijf, Elise Schaap en Frank Lammers maken dit jaar kans op de Televizier-Ster in de categorie Beste Acteur/Actrice. Op donderdag 14 oktober zal bekend worden wie volgens de kijkers de beste acteur of actrice op de Nederlandse televisie is.

Schijf is genomineerd voor haar rol in Flikken Maastricht. Schaap en Lammers zijn beiden te zien in Undercover.

Zowel Schijf als Schaap won de prijs al twee keer eerder. Schijf werd vorig jaar ook genomineerd.

De categorie is voor zowel acteurs als actrices bestemd. Dit jaar maken dus twee actrices en een acteur kans op de prijs.

Maandag werd ook duidelijk dat Rob Kemps, Raven van Dorst en Monica Geuze kans maken op de Televizier-Ster in de categorie Talent.