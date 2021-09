De BBC is aangeklaagd voor de dood van een decorbouwer die asbestgerelateerde kanker opliep tijdens zijn werk voor diverse dramaseries. De weduwe van Richard Evans eist een schadevergoeding van de omroep, schrijft The Guardian zondag.

Bij het Britse Hooggerechtshof gaf de BBC eerder toe dat de decorbouwer tussen 1965 en 1988 aan asbest werd blootgesteld toen hij werkte met een bepaald soort gips. Evans werkte in die 23 jaar voor onder meer de dramaserie Doctor Who. Daarnaast bouwde hij sets voor The Lotus Eaters uit de jaren zeventig en een bewerking van Hard Times van Charles Dickens.

"Toen ik voor de BBC werkte, werd ik niet gewaarschuwd voor de gevaren van asbest en kreeg ik ook geen beschermende spullen voor mijn luchtwegen", zei Evans eerder in een verklaring.

'Had voorkomen kunnen worden'

Helen McTighe, de dochter van de decormaker, vertelt aan de Britse krant: "Het was erg heftig om te zien hoe snel mijn vader achteruitging", aldus Helen.

"Niemand denkt ooit dat hun ouders er op een dag niet meer zullen zijn. Het is zo moeilijk te accepteren dat dit voorkomen had kunnen worden als hij niet met asbest had gewerkt."

Het is niet voor het eerst dat nabestaanden van oud-werknemers die stierven aan de gevolgen van asbestkanker een zaak aanspannen tegen de BBC. In juli klaagde de weduwe van een muzikant uit het BBC-symfonieorkest het mediabedrijf aan omdat hij 36 jaar lang werd blootgesteld aan asbest in de Maida Vale-studio's in Londen. Ook nabestaanden van een ander orkestlid, violist Edwin Dodd, ondernemen juridische stappen tegen de omroep.