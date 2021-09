De tweede aflevering van The Wheel heeft zaterdag flink wat kijkers minder getrokken. 497.000 mensen stemden af op het door Rob Kemps gepresenteerde spelprogramma op SBS6. Een week eerder wist het nog 714.000 kijkers te boeien, meldt Stichting KijkOnderzoek.

The Wheel is een nieuw spelprogramma waarin BN'ers een kandidaat helpen met het beantwoorden van vragen. In de tweede aflevering waren onder anderen Gordon, Evi Hanssen, Albert Verlinde en Hans Kazàn te zien.

Het eveneens nieuwe programma Het Jachtseizoen, dat vlak voor The Wheel te zien was bij SBS6, leverde ook iets in. De tweede aflevering trok 569.000 kijkers, tegenover 631.000 een week eerder. Het Jachtseizoen is de tv-variant van de gelijknamige populaire serie van YouTube-kanaal StukTV.

Het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO1 is met 1.294.000 kijkers het best bekeken programma van de zaterdag. NOS Studio Sport Eredivisie (986.000 kijkers) is goed voor een tweede plaats en Oh, Wat Een Jaar! (976.000 kijkers) op RTL 4 is hekkensluiter van de top drie.