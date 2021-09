De opnames van het nieuwe seizoen zijn afgerond en alle kandidaten zijn weer terug in Nederland. Dat laat een van de kandidaten, cabaretier Thomas van Luyn, zaterdagavond weten op Twitter.

"Het is volbracht. #widm #schiphol", schrijft Van Luyn onder een foto van bagageband twee op Schiphol. Wanneer een volger hem vraagt of dit betekent dat de hele groep kandidaten zaterdag is thuisgekomen, reageert Van Luyn: "correct". In de reacties staan verschillende mensen die vermoeden dat de foto van de bagageband een hint voor het nieuwe seizoen is.

Naast Van Luyn doen dit seizoen journalist Arno Kantelberg, acteur Everon Jackson Hooi, presentator Fresia Cousiño Arias, rapper Glen Faria, presentatrice Hila Noorzai, actrice Kim-Lian van der Meij, operazangeres Laetitia Gerards, presentator Sahil Amar Aïssa, zangeres Suzanne Klemann en journalist Welmoed Sijtsma mee aan het programma. Het 22e seizoen is vanaf 1 januari te zien.