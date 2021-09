Gerard Cox stopt na ruim zestig jaar met acteren in het theater, zo maakte de 81-jarige acteur zaterdag bekend in het radioprogramma FM op 5. De Rotterdamse icoon voltooide vlak voor de uitbraak van COVID-19 een jubileumshow ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag.

"Ik heb die voorstelling veertig keer gespeeld, goddank met groot succes", zei Cox tegen radio-dj Felix Meurders. "Maar het heeft mij wel twee jaar van mijn leven gekost. Je bent er altijd maar mee bezig. Toen de tournee klaar was, dacht ik: nu is het welletjes geweest. Het reizen naar theaters is ook niet meer te doen met die files; je hebt geen idee meer hoe laat je van huis weg moet."

Cox blijft wel sporadisch klussen doen voor film of televisie. Begin volgend jaar is hij te zien in de komedie Casa Coco, samen met zijn ex-vrouw Joke Bruijs.

De acteur werd begin jaren zestig afgewezen voor de toneelschool, maar ging toch aan de slag als cabaretier. Hij oogstte furore met zijn soloprogramma's, met het cabaret Lurelei en als duo met Frans Halsema. In de jaren negentig had Cox een enorme televisiehit met de comedyserie Toen was geluk heel gewoon, dat miljoenen kijkers trok en de Televizier-ring won.