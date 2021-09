Johan Derksen tekent een nieuw, tweejarig contract bij Talpa en krijgt samen met Wilfred Genee en René van der Gijp een dagelijkse talkshow op SBS6, meldt het AD.

Het programma wordt vanaf januari 2022 elke avond uitgezonden van 21.30 tot 22.30 uur. Naast Derksen tekenen ook Genee en Van der Gijp bij.

Talpa-baas John de Mol zou de drie mannen van voetbalprogramma Veronica Inside een ultimatum hebben gesteld en hebben gezegd dat de drie samen de nieuwe talkshow moesten maken en dat anders de stekker eruit zou gaan. Derksen en Van der Gijp waren vrij snel akkoord en Genee volgde later ook.

Het nieuws is vrij opmerkelijk, omdat Derksen in zijn onlangs uitgebrachte autobiografie nog zei dat hij in de zomer van 2022 van de buis zou verdwijnen.

Hij vertelde toen echter ook dat hij met name klaar is met praten over voetbal en graag iets met actualiteit wilde doen. "Toen er vorig jaar niet meer gevoetbald kon worden vanwege corona, hebben wij de uren op tv gewoon volgeluld over de actualiteit van de dag. De directie van Talpa zag dat als een kans en wilde een dagelijkse show, na de Meilandjes. Ik zag dat zitten. Ik ben wel een beetje klaar met dat geouwehoer over Messi en Maradona. Alles wat gebeurt, is voorspelbaar."

Zijn Veronica Inside-collega's zagen dat toen echter niet zitten. "René (van der Gijp) vond vijf avonden te veel en Wilfred (Genee) vond plotseling dat radioshowtje (op Radio Veronica, red.) zo leuk. Ik vind het weerzinwekkend wat ze daar doen. Met ongelooflijke kutmuziek, Boulevard-achtige onderwerpjes en twee volwassen mensen die twee uur lang om Wilfred zitten te lachen. Maar goed, dat is zijn keus. Maar dan wordt het voor mij tijd om te stoppen. Ik heb geen zin meer om door te kabbelen."