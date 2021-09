De boekenreeks over rechercheur Jurriaan de Cock is opgenomen in de nieuwe editie van het Guinness Book of Records, zo maakte Peter Römer zaterdag bekend in radioprogramma De Taalstaat.

De serie bestaat inmiddels uit 89 delen en is daarmee de langstlopende detectivereeks met dezelfde hoofdpersoon ter wereld.

Römer (zie foto) nam de serie over toen de oorspronkelijke schrijver, Appie Baantjer, in 2010 overleed. "Appie had een hele warme pen", aldus Römer. "Voor elk zelfstandig naamwoord stond een bijvoeglijk naamwoord: 'De zoete glimlach, waarmee hij zijn onvolprezen assistent een verrukkelijk kopje kofie aanbiedt'. Hij kleurde alles." Baantjer schreef het eerste boek over De Cock, Een strop voor Bobby, in 1964.

Het 89e boek, De Cock en de eenzame dood, verscheen recent. Römer is bezig met het negentigste deel in de reeks. Er zijn meer dan zeven miljoen exemplaren van de boeken verkocht.

Behalve in de romans werd De Cock de afgelopen decennia ook vereeuwigd in een succesvolle serie, een bioscoopfilm en diverse toneelstukken.