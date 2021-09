De eerste aflevering van Chansons!, waarin Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps naar Parijs gaan en praten over hun voorliefde voor Franse liedjes, heeft vrijdagavond 811.000 kijkers getrokken.

Het programma staat daarmee op de zesde plek in de lijst van Stichting Kijkonderzoek.

Het programma van Van Nieuwkerk en Kemps, bekend van de act Snollebollekes, trok daarmee minder kijkers dan The Voice Senior (978.000 kijkers), dat tegelijkertijd op RTL4 te zien was. Ondertussen blijven de kijkcijfers van Johnny de Mols talkshow HLF8 op SBS6 tegenvallen. Het programma werd vrijdag door 263.000 mensen bekeken en eindigde daarmee buiten de top 25 van best bekeken programma's.

De top drie van de kijkcijferlijst bestaat uit journaals en wordt aangevoerd door het NOS Journaal van 20.00 uur, gevolgd door het RTL Nieuws van 19.30 en het NOS Journaal van 18.00 uur.