De NOS gaat in drie speciale uitzendingen terugblikken op zeventig jaar televisie in Nederland. De omroep maakt een programma over nieuwsgebeurtenissen met Philip Freriks en met Mart Smeets wordt gepraat over sportverslaggeving.

Winfried Baijens presenteert de uitzending over zeventig jaar breaking news. Hij kijkt met oud-NOS'ers Freriks en Pia Dijkstra terug op grote nieuwsgebeurtenissen zoals de watersnoodramp van 1953.

In het programma Wat ging er door je heen? zoomt de omroep met memorabele gesprekken van onder anderen Smeets en Jack van Gelder in op het sportinterview. Herman van der Zandt presenteert op maandag 4 oktober de laatste special en die gaat over wat er in de loop der jaren allemaal veranderd is aan liveregistraties van bijvoorbeeld koninklijke huwelijken en herdenkingen.

Op 2 oktober is het precies zeventig jaar geleden dat in Nederland de eerste tv-uitzending te zien was. Op 1, 2 en 4 oktober zijn de uitzendingen te zien.