Hanna Verboom heeft een korte documentaire gemaakt naar aanleiding van haar bipolaire stoornis. Ze hoopt dat mensen erdoor worden bewogen opener te zijn over hun eigen psychische aandoeningen, vertelt ze in de Volkskrant.

Jarenlang hield Verboom, die op haar negentiende voor het eerst een psychose kreeg, haar mond over haar aandoening. Nadat ze was gediagnosticeerd, kreeg ze in haar omgeving te horen dat dat het verstandigst was.

In de documentaire, Uit de schaduw, vertelt psychiater Dirk De Wachter dat hij mensen soms adviseert niet met hun baas over psychoses, depressies en verslavingen te praten. "Zeg dat je je been gebroken hebt op skivakantie. Want de kans is groot dat de volgende jaren uw promotiekansen voorbij zijn. Ik zeg dit met pijn in het hart. Maar dat is de realiteit."

Op deze manier wordt het stigma in stand gehouden, aldus Verboom, met wie het momenteel heel goed gaat. "Na jaren van vallen en opstaan weet ik: hiermee valt goed te leven. Het stigma is erger dan de ziekte zelf."

De filmmaker, wier docu vanaf vandaag op haar platform Cinetree te zien is, hoopt op sociale media iets los te maken onder de hashtag #uitdeschaduw. Daarnaast wil ze een reeks documentaires maken over het onderwerp. "Zodra je hier open over bent, kom je er pas achter hoeveel mensen hier ook mee kampen."