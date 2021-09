StukTV-presentator Thomas van der Vlugt is te zien als de bachelor in het nieuwe seizoen van de gelijknamige serie. Dat kondigde hij donderdag aan op RTL Boulevard.

De opvolger van Tony Junior, de bachelor van het vorige seizoen, kijkt uit naar de opnames. "Het lijkt me een te gek avontuur. Ik heb de vorige seizoenen gecheckt en dat zag er liefdevol en heel mooi uit. Toen ik werd gevraagd dacht ik wel: is dat wel iets voor mij?", vertelde hij in het interview met het programma. "Dus ik heb het overlegd met vriendinnen en uiteindelijk besloten om mee te doen."

"Het is natuurlijk wel heel bijzonder dat je uit zo veel vrouwen mag kiezen en het lijkt me heel vervelend dat je zo veel vrouwen naar huis moet sturen", vertelde de presentator. "Maar ik zou het wel heel mooi vinden als er dan één uitkomt en dat je daar dan ook echt bij blijft."

De presentator wil zich vooral niet anders voordoen, vertelde hij. "Ik denk ook vooral dat je heel dicht bij jezelf moet blijven en dan ontstaat er wellicht iets moois."

"Ik houd ontzettend veel van avonturen beleven en zou het heel mooi vinden als ik dat samen met iemand anders kan doen. Dan kom je thuis en kun je het aan iemand anders vertellen, een band opbouwen en een toekomst opbouwen."