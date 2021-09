De Britse presentator Piers Morgan gaat een nieuwe talkshow presenteren voor de zenders News Corp en FOX News Media, meldt News UK op Twitter.

De show zal op weekdagen 's avonds worden uitgezonden in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië. Over de titel van het programma is niets bekendgemaakt.

Ook krijgt Morgan een tweewekelijkse column voor de Amerikaanse krant New York Post en de Britse tabloid The Sun.

Morgan werkte sinds 2014 als presentator voor het programma Good Morning Britain voor zender ITV. In maart stapte Morgen op bij het programma nadat hij werd bekritiseerd door een medepresentator vanwege zijn opmerkingen over Meghan Markle.

Markle vertelde de dag hiervoor in een interview met de Amerikaans talkshowhost Oprah Winfrey dat ze suïcidale gedachtes heeft gehad. Morgan zei in zijn programma "hier geen woord van te geloven". Hierop kreeg hij veel kritiek van het Britse publiek, een recordaantal van 57.000 klachten werd ingediend bij Ofcom, de Britse mediawaakhond.

Een petitie waarin werd opgeroepen om de presentator weer bij Good Morning Britain terug te krijgen werd door tienduizenden kijkers ondertekend.