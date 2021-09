Sybrand Niessen gaat stoppen met het televisieprogramma Droomhuis Gezocht. Dionne Stax neemt zijn plaats in. Niessen, die het programma sinds 2010 presenteerde, heeft "in verband met een overvolle agenda" besloten ermee te stoppen, meldt Omroep Max.

"Na al die seizoenen is het tijd om het stokje over te dragen. Ik heb jarenlang prachtige reizen mogen maken en mensen kunnen helpen bij de zoektocht naar hun droomhuis", aldus de presentator.

Niessen presenteerde het programma sinds 2010. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen op 29 november komt Niessen nog een laatste keer voorbij en blikt hij met oud-kandidaten terug op hun avonturen in Droomhuis Gezocht.

Stax gaat aan de slag met Carrie ten Napel, die het programma ook al met Niessen samen presenteerde. In juni maakte Stax de overstap van AVROTROS naar Omroep MAX. Ze is in het najaar ook te zien in het programma ARIA, een talentenjacht voor operazangers.