Ruim anderhalf miljoen mensen hebben woensdagavond gezien hoe Ajax met 1-5 won van Sporting CP in de groepsfase van de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag gaat door de overwinning meteen aan de leiding in groep C.

De voetbalwedstrijd op RTL 7 belandt daarmee op de tweede plaats in de kijkcijfer top 25, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). Met 1.592.000 kijkers is het NOS Journaal van 20.00 uur het best bekeken programma van woensdag.

Met de tweede aflevering van Van onschatbare waarde trok presentatrice Dionne Stax om 20.30 uur 1.099.000 kijkers naar NPO1. Dat is een kleine daling ten opzichte van vorige week, toen voor de seizoensopener bijna 1,4 miljoen mensen voor de tv zaten.

Ook Boerderij van Dorst weet in de tweede uitzendweek de openingscijfers niet vast te houden. 674.000 mensen keken naar het programma van Raven van Dorst, terwijl vorige week nog 862.000 op de NPO3-reeks afstemden.

Op1 viel voor het eerst sinds de start uit de top 25. Er keken 346.000 mensen naar de talkshow.