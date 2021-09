Lex Uiting en zijn vriendin Susan Oostdam hebben een podcast gemaakt naar aanleiding van de ziekte van Oostdam, vertellen de twee in het AD. Oostdam kreeg een jaar geleden te horen dat ze baarmoederhalskanker had.

In eerste instantie was het niet de bedoeling een podcast te maken, aldus de 35-jarige Uiting. Hij ging vanaf het begin met zijn vriendin mee naar het ziekenhuis en nam alle gesprekken met artsen op om ze later rustig terug te kunnen luisteren en om hun families goed te kunnen informeren.

Ook gesprekken met ouders, familie en vrienden werden opgenomen. "Het was ook een manier van verwerken", legt Oostdam uit. "Sommige mensen schrijven het van zich af. Voor mij werkte dit. Het leek me fijn om hier een persoonlijk audiodocument van te maken."

Oostdam werd geopereerd en moest lang herstellen. Bij haar werd de kanker ontdekt door een uitstrijkje en ze kwam erachter dat veel vrouwen dat niet laten maken als ze op hun dertigste een oproep krijgen. Ze wil het onderwerp nu graag bespreekbaar maken. "Ik merkte ook dat mijn verhaal mensen in beweging bracht. Daar wilde en kon ik iets mee, ook omdat Lex een podcast in elkaar kan zetten."

"Het mooiste en meest vreselijke idee ooit", voegt haar vriend toe over De Tumor Tapes, die vanaf donderdag te beluisteren zijn. "Zo persoonlijk, spannend en kwetsbaar. Naakter dan dit kan ik me niet geven, maar maatschappelijk zo relevant. Super dat je andere vrouwen ermee kunt helpen."