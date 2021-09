De Britse politie ziet geen reden om de BBC te vervolgen voor de totstandkoming van het interview van verslaggever Martin Bashir met prinses Diana uit 1995. Hoewel de BBC heeft toegegeven dat er valse bankafschriften zijn gebruikt om Diana te overtuigen het interview te doen, heeft de politie geen strafbare feiten in het proces gezien.

De politie deed onderzoek naar de wijze waarop de omroep het interview met Diana had gekregen. Daaruit is gebleken dat de BBC ethisch steken heeft laten vallen, laat de politie woensdag weten aan Britse media. Maar ook is vastgesteld dat er "geen bewijs is gevonden van strafbare feiten".

Eerder dit jaar werd door voormalig rechter Lord John Dyson onderzoek gedaan naar het handelen van Bashir en de BBC. Hieruit bleek dat door de omroep was verzwegen dat het gesprek met Diana was geregeld door valse informatie te verstrekken.

De BBC zou Diana's broer Charles Spencer destijds vervalste documenten hebben laten zien, die moesten bewijzen dat leden van haar staf werden betaald om haar te bespioneren. Spencer overtuigde zijn zus daarop het interview te doen, waarin zij uit de school klapte over haar huwelijksproblemen met prins Charles. Kort na de uitzending gingen de twee definitief uit elkaar.