De dreigende situatie die tijdens en na de coronapersconferentie van dinsdagavond ontstond, is volgens de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) onacceptabel. "Het is kwalijk en alarmerend dat journalisten als doelwit worden gezien", zegt algemeen secretaris Thomas Bruning woensdag desgevraagd tegen NU.nl.

Honderden demonstranten verzamelden zich tijdens de coronapersconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) op de Turfmarkt in Den Haag.

Het ministerie van Justitie, waar de persconferentie plaatsvond, werd tijdelijk afgesloten. Betogers blokkeerden op enig moment ook de parkeergarage van het gebouw.

Tijdens de persconferentie ging een technicus van de NOS van zijn plek, omdat hij de situatie als dreigend heeft ervaren. "Dat is veelzeggend en illustratief voor de huidige situatie", laat NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff aan NU.nl weten. Uit voorzorg werd een back-upsignaal aangezet, waardoor de online livestream kortstondig enige vertraging opliep.

Ook persmedewerkers van andere media in de buurt van het ministerie zochten een veiligere plek op.

'Er heerst een gebrek aan corrigerend vermogen'

Aanwezige politici, journalisten en medewerkers mochten het pand niet direct verlaten vanwege de grimmige sfeer buiten. Volgens Bruning wordt de rol van de journalistiek niet voldoende gerespecteerd.

"Er is niemand gewond geraakt, maar het is toch ernstig dat journalisten niet hun werk kunnen doen. Er heerst een gebrek aan corrigerend vermogen bij de demonstranten onderling. Men spreekt elkaar niet op het gedrag aan. Ons credo is: handen af van onze journalisten. Die doen gewoon hun werk, respecteer dat."

'Groep wil niet inzien dat journalisten gewoon hun werk doen'

Bruning kan niet zeggen of de politie het aantal demonstranten heeft onderschat. "Maar het is kwalijk en alarmerend dat journalisten als doelwit worden gezien. En dat een groep demonstranten niet wil inzien dat die journalisten daar gewoon hun werk doen als onafhankelijke waarnemers. Dat is het zorgelijke aan veel coronademonstraties."

Op de persconferentie maakten de bewindslieden onder meer de uitbreiding van het coronatoegangsbewijs voor een aantal sectoren bekend. Deze coronapas is voor mensen van dertien jaar of ouder vanaf 25 september verplicht in alle horeca, bij festivals, bij bioscoop- en concertbezoek en bij professionele sportwedstrijden.