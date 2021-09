Via NPO1, RTL4 en SBS6 hebben in totaal zo'n 3,3 miljoen mensen naar de persconferentie van demissionair minister-president Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge gekeken. Tijdens het persmoment kondigden de twee officieel versoepelingen van de coronamaatregelen aan.

Rutte en De Jonge deelden mee dat vanaf 25 september de anderhalvemeterregel zal worden afgeschaft, dat een coronatoegangsbewijs verplicht wordt in horeca, de kunst- en cultuursector en sportwedstrijden en dat meerdaagse evenementen weer worden toegestaan. Een groot deel van de versoepelingen was in de dagen voorafgaand aan de persconferentie al uitgelekt.

De 3,3 miljoen kijkers hielden de persconferentie vooral vanuit NPO1 (1,89 miljoen kijkers) en RTL4 (1,1 miljoen kijkers) in de gaten. Het gemiddelde aantal kijkers ligt een stuk lager dan in de piek in 2020, toen er gemiddeld zo'n 7 miljoen mensen keken.

Naar de vorige persconferentie keken nog minder mensen: in augustus zetten 2,6 miljoen de televisie aan voor de woorden van Rutte en De Jonge.

De dag top 5 van dinsdag 15 september 1. NOS Journaal Extra - Persconferentie (NPO1) - 1.887.000 kijkers

2. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 1.719.000 kijkers

3. We zijn er bijna (NPO1) - 1.422.000 kijkers

4. Nieuws Extra - Persconferentie (RTL4) - 1.104.000 kijkers

5. Half acht nieuws (RTL4) - 1.081.000 kijkers