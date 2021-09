Er moeten zich meer getuigen melden die iets kunnen vertellen over het overlijden van Carlo Heuvelman in Mallorca afgelopen juli. Die oproep zal de vader van Heuvelman dinsdagavond in het programma Opsporing Verzocht doen.

Het geweld begon op de vroege ochtend van 14 juli in een kroeg waar zeker één slachtoffer werd mishandeld. Een groep van dertien Nederlanders in de leeftijd van achttien tot twintig jaar werd vervolgens de horecagelegenheid uitgezet. Op straat vielen leden van die groep doelbewust andere mensen aan.

Ook de 27-jarige Heuvelman uit het Zuid-Hollandse Waddinxveen werd aangevallen. Hij werd onder meer tegen zijn hoofd geschopt terwijl hij al op de grond lag en overleed vier dagen later aan zijn verwondingen.

Volgens de familie van Heuvelman heeft lang niet iedereen die bij de gebeurtenis aanwezig was zijn of haar verhaal gedeeld. Wie iets heeft gezien, moet niet schromen daar melding van te maken. "Het is geen snitchen. Dit is geen winkeldiefstal, dit is iets onmenselijks", aldus de vader.

De politie Midden-Nederland toont dinsdagavond meerdere getuigen in de uitzending die zich nog niet hebben gemeld en mogelijk belangrijke informatie over de zaak kunnen aandienen.