Het Parool gaat na tachtig jaar over op een ander tijdstip: de krant wordt vanaf 3 januari 2022 niet meer in de middag, maar in de ochtend uitgebracht. De redactie van de van oorsprong Amsterdamse krant laat weten dat dit om zowel journalistieke als praktische redenen is.

"Voorop staat dat we denken dat we u, als lezer, in de ochtend nog beter kunnen bedienen. Daarom verschijnen ook de digitale editie en de digitale krant (pdf) vanaf 3 januari in de ochtend al online. Op zaterdag blijft alles bij het oude", aldus de redactie in een mededeling aan de lezers.

Het Parool, dat begon als sociaaldemocratisch getinte verzetskrant, is een van de weinige middagkranten in Nederland. Daardoor zijn de kosten van distributie en bezorging hoger en komt de bezorging uiteindelijk onder druk te staan, zo meldt de krant.

Daarnaast is de redactie van de krant ervan overtuigd dat het logischer is om naar de ochtend te gaan: volgens de krant zouden de meeste lezers aan het eind van de middag het nieuws en de achtergronden al op hun mobiele apparaten hebben gelezen.