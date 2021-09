Bijna anderhalf miljoen mensen zagen maandag de laatste aflevering van het derde seizoen van Denkend aan Holland. Daarmee is het programma het op één na best bekeken programma van de dag, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO).

In het Omroep MAX-programma gaan André van Duin en Janny van der Heijden op ontdekkingstocht door Nederland. Ook het eerste deel van de reeks werd door zo'n anderhalf miljoen kijkers gezien.

In het vierde seizoen zal het presentatieduo de Elfstedentocht afleggen met een boot. Deze reeks staat gepland voor de winter, maar een concrete uitzenddatum is nog niet bekend, laat Omroep MAX weten aan NU.nl.

Het best bekeken programma is het NOS Journaal van 20.00 uur. Het RTL Nieuws van 19.30 uur is met 1,3 miljoen kijkers trok goed voor een derde plaats. Ruim 1,2 miljoen mensen zagen Chateau Meiland op SBS6.

De seizoensstart van DREAM SCHOOL op NPO3 heeft de top 25 van best bekeken programma's niet gehaald. Naar de eerste aflevering van het NTR-programma keken 214.000 mensen.