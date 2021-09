Astrid Kersseboom doet al jaren verslag van het koningshuis en heeft de koning en koningin daardoor al talloze keren ontmoet. De presentatrice van het NOS Journaal stelt het koninklijk paar tijdens interviews nooit vragen over bijvoorbeeld de gevoelens van Alexia bij haar verhuizing naar Wales.

De journalist wordt door de VARAgids gevraagd of ze niet wil weten hoe prinses Alexia het heeft in Wales, waar ze naar school gaat, en of ze haar ouders mist.

"Ik ga daar absoluut geen vragen over stellen. Al helemaal niet omdat het om een minderjarig meisje gaat. Dat is privé. Bovendien zou ik ook geen eerlijk antwoord geven wanneer iemand mij vraagt naar mijn kinderen op het moment dat het even niet lekker gaat", aldus Kersseboom.

Kersseboom denkt dat Nederlanders benieuwd zijn naar dergelijke informatie over de koninklijke familie, net als naar de nieuwe liefde van Jan Smit of André Hazes. "Maar hebben ze het recht om dat te weten? Bij de NOS gaat het om het koningshuis als instituut, zeker bij de staatsbezoeken en Prinsjesdag."

Hoewel de journalist al jaren meedraait, is er geen sprake van een gezellige babbel bij een borrel achteraf. "Dat afstandelijke is niet frustrerend. Zoals een collega zegt: zij zijn werk voor ons en wij voor hen. Er komt veel observeren aan te pas. Je kunt je afvragen of je verder komt als je hen de hele tijd zou kunnen spreken."