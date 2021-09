François Boulangé overleed zaterdag op 67-jarige leeftijd na een kort ziekbed. Boulangé was producent, maar werd bij het grote publiek vooral bekend als presentator van het programma Lingo. Een aantal reacties op zijn overlijden.

Robert ten Brink was de eerste presentator van Lingo, waar Boulangé toen nog producent van was. Na twee jaar nam Boulangé het presentatiestokje over van Ten Brink.

"Hij vond spelletjes geweldig", vertelt Ten Brink. "Bij de eerste uitzendingen ging hij avondenlang met de kandidaten oefenen omdat hij wilde dat ze beslagen ten ijs kwamen en geen fouten tijdens de uitzending zouden maken."

Ten Brink presenteerde de spelshow twee seizoenen. Producent IDTV en de VARA zagen in Boulangé, met zijn kenmerkende bretels, een perfecte opvolger.

"François had geen ervaring als presentator, maar hij kende het spel als geen ander", zegt Ten Brink. "Hij had humor, wist mensen prima te bespelen en had een sympathieke uitstraling voor de camera. Zijn niet alledaagse voorkomen hielp daar enorm bij. Er is wat mij betreft maar één echte 'Mister Lingo', en dat is François."

'Hij bleek precies de juiste toon aan te slaan'

Harry de Winter was in 1992 de baas van IDTV en verantwoordelijk voor Lingo. Boulangé was volgens hem de perfecte opvolger van Ten Brink.

"Het moest iemand zijn zonder groot ego, iemand die begreep dat het programma zelf de ster was", vertelt De Winter. "François had echt nul ambitie vóór de camera. Maar hij wilde best een test doen en bleek precies de juiste toon aan te slaan. Hij oogde aardig en deskundig. Het was een gok die beter heeft uitgepakt dan iemand had durven vermoeden."

"François was ontzettend intelligent en hij had het maken van spelletjes in zijn bloed zitten", vervolgt De Winter. "Hij was eindredacteur van alle grote spelletjesprogramma's uit die tijd: Boggle, Triviant, Lingo. Inhoudelijk overzag hij alles. Hij groeide heel snel binnen het bedrijf. Hij heeft geholpen de spelletjesafdeling groter en sterker te maken."

Ook op Twitter verschenen maandag diverse reacties op Boulangés overlijden. Lucille Werner presenteerde Lingo van 2005 tot 2014, en de spin-off Lingo Bingo Show. "Wat een verdrietig nieuws", schrijft Werner. "Als er iemand is die Lingo op de kaart heeft gezet, dan ben jij het wel. Dank voor talloze uren puzzelplezier in de huiskamer!"